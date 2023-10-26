"Є справжнім злочинцем": на Арестовича подали заяву до поліції 29 депутатів

На колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича подали заяву до Національної поліції 29 народних депутатів за звинуваченням у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення.

Про це заявила народна депутатка Наталія Піпа із посиланням на документ.

"Я вважаю (а моя сім’я, колеги та співгромадяни гаряче підтримують), що "Развєдчік-Аматор" є справжнім злочинцем. І я це детально пояснила правоохоронним органам", — написала Піпа.

Вона також пояснила, у чому саме звинувачують Арестовича.

Із посиланням на закон України №2310-IX від 19.06.2022, що вводить суворі обмеження щодо публічного використання музичного продукту держави-агресора, Наталія Піпа звинувачує ексрадника у порушенні ч.1 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому, дізнавачу, або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення).

"Львівська обласна рада встановила мораторій на публічне використання будь-якого російськомовного культурного продукту з 2018 року. Законність цього рішення визнав Верховний Суд України. Громадяни України активно відстоюють і будуть відстоювати свої мовні права та культурну ідентичність. Особливо у час війни з росією. Адже “Чия мова — того влада”. І саме це у свій спосіб пропагує Путін. Я вважаю, що "Нарцис" прямо порушив ч.1 ст. 383 Кримінального кодексу України", — написала вона.

Зазначимо, що стаття 383 про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину карається виправними роботами на строк до двох років, арештом до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років.

Також депутати, які звинуватили Арестовича в неправдивих свідченнях, вважають, що його дії "прямо пов’язані з загрозою національній безпеці України".

"Цой жив. Спершу жив у Лєнінграді. Потім у Москві. Жив з 1962 року до 1990. Якщо його музика надихає когось з українців смажити "русню", мені ок, це ваше право. Питання лиш у звучанні мови вбивць у публічному просторі.

Нагадую, що сміливість — це усвідомлення того, що щось є важливішим за страх", — додала депутатка.

Скандал із піснями Цоя у Львові та Арестовичем: що відомо

Нагадаємо, у червні 2023 року у Львові народна депутатка Наталія Піпа зробила зауваження підлітку-вуличному музиканту щодо виконання пісні Віктора Цоя. У відповідь на свою адресу почула нецензурні слова.

Згодом хлопець перепросив за лайку, повернувся до Одеси, де проживав із батьками.

У Держагентстві з питань мистецтв заявили, що в Україні офіційно не заборонено співати пісні радянського рокмузиканта Віктора Цоя, який загинув ще до розпаду СРСР.

У вересні ексрадник ОП Олексій Арестович звернувся із вимогою покарати Наталію Піпу, звинувативши її у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" і назвавши її дії "шовінізмом".

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