Є суттєвий прогрес у роботі над угодою про корисні копалини зі США: подробиці від Мінекономіки

Прапори США та України / © Associated Press

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У Мінекономіки заявили про новий позитивний крок зі США щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України. Технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали над документом.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах", — зауважила вона.

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Зараз українська сторона домовляється з американською зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри. Найближчим часом готуються завершити формалізацію угоди.

"Команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, багато вже пропрацьовано, і рівень угоди має бути достатньо високим", — повідомила Свириденко.

Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання і України, і Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Україна потребує угоди на паритетних і партнерських умовах. І це одна з умов, яка буде представлена українською технічною групою під час переговорів