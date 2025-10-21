"Є сигнали": мер Франківська закликав реагувати на нічні тривоги

Повітряна тривога

Доповнено додатковими матеріалами

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав українців реагувати на повітряні тривоги, які можуть лунати найближчими ночами.

Про це мер повідомив у Мережі 21 жовтня.

Закликаючи людей реагувати на тривоги, Марцінків зазначив, що є «тривожні сигнали».

«Чочу попросити реагувати на тривоги, які можуть буди в найближчі ночі. Є тривожні сигнали, тому реагуймо», — коротко вказав міський голова Івано-Франківська.

Нагадаємо, в кінці вересня Марцінків попереджав, що Росія збільшить кількість ударів по Україні, особливо по інфраструктурі, після 10 жовтня. Посилаючись на досвід інших міст, мер Франківська закликав жителів бути готовими до можливих відключень світла та максимально пильно реагувати на тривоги.

А в жовтні Марцінків заявив, що в Івано-Франківській громаді існує ймовірність відключення газу цієї зими через атаки РФ. Він назвав це найскладнішим сценарієм, до якого потрібно готуватися.