Є три варіанти: Гайдай розповів, як можна виїхати з Луганської області

Від початку повномасштабної війни, 24 лютого, з Луганської області евакуювалися сотні тисяч людей.

Втім, з різних причини багато мешканців залишилися. Наразі для мешканців Луганщини є три способи евакуюватися з регіону.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

За його словами, виїхати з області можна і через території України, і через територію агресорки Росії.

"Один варіант - пішки через Харківську область. Це не дуже безпечно, тому що маршрут обстрілюється. Другий варіант дуже довгий, бо черги великі, - через Запорізьку область. Третій варіант більш дорогий (десь 400 євро), але він більш безпечний, - через Росію та Балтійські країни. Потрібно буде їхати десь три доби, щоб дістатися підконтрольної Україні території", - розповів очільник ОВА.

Гайдай розповів, що в окупованому Сєвєродонецьку 90% будинків пошкоджено, з яких 70% вже не підлягають відновленню. Крім того, критична інфраструктура міста зруйнована повністю, але окупанти не поспішають відновлювати її.

Як повідомлялося, росіяни не відновлюють захоплені населені пункти, довіра до окупантів втрачається. Окупанти лише обіцяють мешканцям окупованої Луганщини відбудову "комуністичними темпами". Втім, досі обіцянки залишаються лише обіцянками в захопленій Попасній, яку від лютого росіяни стирали з лиця землі, а у травні окупували.

Читайте також: