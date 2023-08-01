Є умова: військовий експерт сказав, коли буде повністю відрізаний Крим

Зокрема, росіяни мають втратити Крим. Але півострів буде відрізаний тоді, коли повністю піде під воду Кримський міст.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Петро Черник.

"Щонайменше кілька секцій, і особливо залізнична нитка, і так, щоб вони не змогли його відбудувати хоча б пів року. Це стосується всієї логістики по Чонгарському мосту. От коли кілька місяців оце все буде "упідводнено", отоді будемо говорити про відрізання кримського плацдарму", – пояснив військовий експерт.

Треба враховувати, каже він, що за півтора року росіяни його дуже сильно наситили найрізноманітнішим озброєнням. Вони розуміють, що, найімовірніше, першим упаде південний плацдарм, тому дуже сильно укріплюють Перекопський перешийок і без того дефіцитними ресурсами. "Там будують дуже серйозну лінію укріплень", – наголосив Черник.

Нагадаємо, в окупованому Криму пролунали потужні вибухи в районі Севастополя. Деякі телеграм-канали пишуть, що "бавовна" могла завітати до одного зі складів із боєприпасами. Гауляйтери Криму наразі подію не прокоментували.

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