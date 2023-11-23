Є важливі результати: Зеленський про фронт, колаборантів та нові санкції (звернення)

За словами президента, наразі максимум уваги – на донецькі напрямки, зокрема Авдіївку, а також Куп'янський напрямок.

Увечері, 23 листопада, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Санкції

За словами президента, сьогодні ухвалено кілька нових санкційних рішень України – два пакети санкцій.

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Це синхронізація з партнерами щодо тих осіб, які прямо працюють на російську агресію або їй допомагають. А також це санкції проти суб’єктів РФ, що мають стосунок до критичної інфраструктури.

"Україна доповнює своїми санкціями міжнародні санкційні механізми. І ми працюємо, щоб санкції партнерів були поширені й на тих, проти кого вже ухвалені відповідні рішення України", – запевнив Зеленський.

Сьогодні він підписав укази щодо понад 300 юридичних та майже 150 фізичних осіб країни-агресорки.

Ліквідація наслідків російських ударів

"Тисячі людей працюють на Херсонщині, у Запорізькій та Дніпропетровській областях, на Донеччині, Харківщині в комунальних службах, у ДСНС, у медичних службах, просто волонтерами, щоб допомогти людям та зберегти нашу інфраструктуру – потрібні основи для нормального життя. Я дякую кожному й кожній, хто надає українцям медичну допомогу, хто працює на гасінні пожеж після обстрілів. Я дякую всім, хто повертає електрику та водопостачання, хто знешкоджує снаряди, що не розірвалися, та розміновує територію", – каже глава держави.

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Особливо Зеленський відзначив сьогодні працівників ДСНС України в Нікополі, по якому росіяни б'єть майже щодня.

Це капітан служби цивільного захисту Микола Ткач, старший лейтенант Богдан Тарасюк, майстер-сержанти Олександр Білоконь та Олександр Жур, сержант Максим Прейда.

Також він відзначив рятувальників, які працюють на Одещині: майстер-сержанти Сергій Герасименко, Сергій Цимбалистий, Віталій Лабутін, головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Ігор Яценко та Олег Шмідт.

Ситуація на фронті

"Звичайно, був на зв’язку з командувачами. Максимум уваги – донецькі напрямки. Зокрема, це Авдіївка. Також – Харківщина, Купʼянський напрямок. Була сьогодні й доповідь керівника СБУ – є нові результати в протидії ворожим операціям і колаборантам. Важливі результати, дякую за них", – зазначив президент.

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⚡️ Санкційні рішенні і доповіді! Зеленський про підсумки дня