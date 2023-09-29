"Є важливі тактичні результати": експерт прокоментував контрнаступ ЗСУ

Українські захисники вже досягли тактичних успіхів під час наступу. Водночас про поточні його цілі говорити непросто.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL зазначив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

У військовому плануванні є певні етапи

Як відзначає Мельник, є стратегічна ціль – звільнення усіх окупованих територій. Є ще й оперативні цілі. До прикладу, на півдні зараз відбуваються основні дії, там йдеться про вихід на узбережжя Азовського моря і на адміністративну межу тимчасово окупованого Криму.

Залежно від того, як просувається наступ і які є можливості нарощування наступальних зусиль, визначаються проміжні рубежі.

"Наразі важко з нашої позиції визначати, якими є цілі сьогоднішнього наступу. Це може бути один із рубежів, досягти якого дозволять наявні резерви, можливість подолання спротиву противника. Важливий фактор – це й погодні умови", – наголошує експерт.

Однак зважаючи на те, продовжує він, що ми бачимо сьогодні, можна говорити про досягнення досить важливих результатів тактичного рівня. Вони вже розвиваються в оперативні досягнення і створюють можливості для досягнення принаймні оперативних цілей.

Раніше у ЗСУ наголосили, що ворог будував і будує оборонні споруди на півдні, бо не хоче просто так втрачати цю стратегічно важливу територію. Однак ми не повинні втрачати ініціативи, натомість маємо тримати окупантів в напруженості, щоб у них не було змоги належно підтягнути резерви, зібратися і розпочати якісь свої дії.

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