"Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці", - керівник Запорізької АЕС

"Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці", - керівник Запорізької АЕС

Окупанти не підпускають пожежників, аби ті загасили вогонь.

На Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, яку вночі обстріляли російські окупанти, виникла небезпечна ситуація світового глобального масштабу.

"Ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці", - сказав в. о. генерального директора Запорізької АЕС Ігор Мурашов, якого цитує Енергоатом.

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Раніше у ДСНС розповіли, що саме горить на Запорізькій АЕС після обстрілів російських окупантів. У пресслужбі ЗАЕС повідомили, що російські окупанти влучили і в перший блок атомної електростанції.

Нагадаємо, у ныч проти 4 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.

Президент Володимир Зеленський у короткому відеозверненні посеред ночі розповів, що вже провів кілька телефонних розмов з європейськими лідерами, президентом СШа Джо Байденом. Він закликав Європу прокинутися, адже горить найбільша атомна електростанція Європи.

NOW!!! RUSSIA FIRES ON NUCLEAR POWER PLANT IN UKRAINE!!! STREAM: https://www.youtube.com/watch?v=fYUT36YGOh8 Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 3 березня 2022 р.