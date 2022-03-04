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"Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці", - керівник Запорізької АЕС

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Окупанти не підпускають пожежників, аби ті загасили вогонь.

На Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, яку вночі обстріляли російські окупанти, виникла небезпечна ситуація світового глобального масштабу.

"Ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці", - сказав в. о. генерального директора Запорізької АЕС Ігор Мурашов, якого цитує Енергоатом.

Раніше у ДСНС розповіли, що саме горить на Запорізькій АЕС після обстрілів російських окупантів. У пресслужбі ЗАЕС повідомили, що російські окупанти влучили і в перший блок атомної електростанції.

Нагадаємо, у ныч проти 4 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.

Президент Володимир Зеленський у короткому відеозверненні посеред ночі розповів, що вже провів кілька телефонних розмов з європейськими лідерами, президентом СШа Джо Байденом. Він закликав Європу прокинутися, адже горить найбільша атомна електростанція Європи.

NOW!!! RUSSIA FIRES ON NUCLEAR POWER PLANT IN UKRAINE!!! STREAM: https://www.youtube.com/watch?v=fYUT36YGOh8

Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 3 березня 2022 р.

Терміново!

Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 3 березня 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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