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"Є відповідні спеціалісти": у ВМС розповіли, чи можливо захистити пляжі Одещини від дрейфувальних мін

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Є відповідні спеціалісти": у ВМС розповіли, чи можливо захистити пляжі Одещини від дрейфувальних мін

Міна в морі / Фото з відкритих джерел

Чорноморське узбережжя Одещини можливо убезпечити.

Насамперед йдеться про те, щоб протралити безпосередньо акваторію пляжу. Відповідні спеціалісти є.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу в Media Center Ukraine.

Є мобільна група з розмінування, яка вже здійснила понад 100 розмінувань. Це ті боєприпаси та міни, які викинуло на берег або прибійну зону.

"Відпрацювати це цілком можливо. Після цього виставляється спеціальне бонове загородження, сітка, щоб ці вибухонебезпечні предмети не потрапляли в цю частину прибережної зони", – пояснив Плетенчук.

Зауважимо, до узбережжя Одещини 7 серпня штормом несло міну, яка самовільно здетонувала у відкритому морі.

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Дата публікації
Перегляди
236
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