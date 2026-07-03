Є відстрочка, але розшукує ТЦК: адвокатка сказала, що треба робити

Мобілізація в Україні триває / © ТСН.ua

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Звільнені від призову українці можуть потрапити в розшук ТЦК. Такий статус накладає низку обмежень на громадянина, тому його бажано якнайшвидше зняти.

Адвокатка Юлія Антонюк у коментарі УНІАН розповіла, що робити чоловікам, якщо в них є відстрочка, але в розшуку «Резерві» вони все одно опинились.

Іноді коли в людини є бронь, але в розшуку ТЦК — це може бути технічний збій. Бувають ситуації, коли інформація про відстрочку чи бронювання не вноситься до реєстру або «злітає» у системі.

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Водночас наявність законної відстрочки або бронювання виключає претензії щодо мобілізації цієї особи, відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», каже адвокат. І в останньому випадку, коли стаються технічні помилки або проблеми в системі, варто звертатися для перевірки даних і скасування розшуку.

Як зняти розшук, якщо є відстрочка

«Потрібно звертатися до ТЦК з офіційною заявою, яка складається у довільній формі. У ній треба вимагати пояснити підстави для розшуку: чому з’явилася відмітка, чи ТЦК надсилав дані, чи був складений протокол, чи це дійсно збій. Якщо Територіальний центр не дає відповіді на таку заяву, тоді — звертатися виключно до суду і знімати цей розшук», — сказала адвокатка.

Що робити

Треба подати позов до суду. До нього додати документи, які підтверджують позицію людини: копію звернення до ТЦК та відповідь на нього (якщо вона є), витяг про розстрочку або скриншот із системи «Резерв+», документи від роботодавця про бронювання, підтвердження статусу критичного підприємства та інші, які пояснюють, чому внесення до розшуку є помилковим або незаконним.

Мобілізація в Україні — останні новини

Міністр оборони Федоров заявив про термінову потребу змінити підхід до мобілізованих. З його слів, держава має змінити підхід до роботи пунктів, які безпосередньо приймають військовозобов’язаних.

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Тим часом в Україні посилили перевірки студентів, які користуються правом на відстрочку від мобілізації. Особливу увагу приділяють чоловікам віком від 25 років, кількість яких у закладах освіти різко зросла після початку повномасштабної війни.

Якщо студент фактично не навчається, не відвідує заняття або не складає сесію, це може стати підставою для відрахування і, як наслідок, втрати відстрочки.

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