Є вільний доступ до усіх портів - Данілов про блокування судноплавства флотом РФ

Є вільний доступ до усіх портів - Данілов про блокування судноплавства флотом РФ

Данілов запевнив про беззаперечну допомогу від міжнародних партнерів.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував перекриття Росією значних частин Чорного та Азовського морів для проведення ракетних та артилерійських навчань.

Про це під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов у п'ятницю, 11 лютого.

"На сьогодні у нас є вільний доступ до усіх портів, які є в нашій країні. Мова йде як про Азовське та Чорне море", - сказав секретар РНБО.

Також Данілов запевнив про беззаперечну допомогу від міжнародних партнерів і додав, що вона обов'язково буде продовжуватися.

"У нас є партнери, які нам допомогають, які спільно з нами вибороють наше незалежність та демократію. Ви їх усі знаєте, і ми більш ніж впевнені, що така допомога обов'язково буде продовжуватися. У разі необхідності санкції проти РФ - це не моя заява, це їхня заява. Якщо Росія буде далі вторгатися на нашу територію, вони будуть введені миттєво, і вони будуть дуже потужними" - наголосив посадовець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, військові РФ планують закрити для судноплавства райони Чорного та Азовського морів від 13 до 19 лютого начебто через те, що там відбуватимуться ракетні та артилерійські навчання російського флоту.

Через заяву про блокування частини акваторії Чорного моря, Азовське море та Керченську протоку Україна висловила рішучий протест. В українському МЗС заявили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

Під час перемовин політичних радників "нормандського формату", які відбувалися 10 лютого у Берліні, Росія раптово скасувала блокаду Азовського моря.

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