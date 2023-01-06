Є висока ймовірність підриву храмів на окупованих територіях під час "різдвяного перемир’я" - InformNapalm

На місцях підриву храмів в сюжетах для пропаганди рашисти планують зняти уламки HIMARS.

Декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих рашистами територіях можуть бути заміновані та підірвані в час святкової ранкової служби 7 січня під час "перемир’я" від Путіна.

Про це інформує InformNapalm з посиланням на два джерела, які наближені до бойовиків «ДНР».

Провокація буде зроблена для того, щоб зняти пропагандистські сюжети для внутрішньої російської аудиторії й таким чином ініціювати інформаційний привід для нової хвилі мобілізації.

Інформація була отримана 4 та 5 січня.

«Вважаємо, що публічна заява Путіна щодо намірів оголосити "режим припинення вогню", яка з'явилась у другій половині дня, може бути непрямим свідченням інформаційної підготовки до вказаного терористичного акту в дусі вже звичних для РФ операцій "під чужим прапором», - йдеться у повідомленні.

Наразі немає даних про конкретні місця замінування, тому InformNapalm закликає всіх мирних мешканців окупованих територій утриматись від відвідування храмів, щоб не стати жертвою російської кривавої провокації.

«Святкуйте Різдво вдома з рідними і оминайте місця скупчення людей», - резюмують у повідомленні.

Путінське "перемир’я"

Нагадаємо, що в ООН вважають, що "різдвяне перемир’я" у війні не замінить справедливого миру. Хоча й водночас вітають будь-яке перемир'я.

У Німеччині прокоментували ідея Путіна про "перемир’я". Мовляв, "мир буде, коли Путін забере своїх солдатів".

Тим часом в Офісі президента пропозицію Росії вважають лицемірством і пропагандистським жестом.

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