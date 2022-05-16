Є вказівка з Кремля: у МВС розкрили нові деталі підготовки окупантів до "референдумів" у Херсоні та Енергодарі

Росія дала вказівку своїм окупантам підготуватися до фейкового так званого "референдуму" у тимчасово захоплених Енергодарі та Херсонщині.
З Росії окупантам надійшла вказівка готувати окуповане Запоріжжя та Херсонщину до фейкового "референдуму" за декілька місяців.
Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"З РФ є вказівка, щоб через декілька місяців вийти на референдум. Про що цей референдум, вони поки не розуміють, але вони концентруватимуться на проведенні поля для референдуму", - сказав Вадим Денисенко.
За його словами, є випадки, коли на посади ставляться коханки та близькі родичі.
"Якщо говорити про Енергодар і не тільки, то росіяни намагаються максимально закріпитися. Вони намагаються встановлювати свою владу, вони розставляють в багатьох населених пунктах "смотрящих", часто з кримінального світу", - додав він.
Нагадаємо, полковник пояснив, як окупантам вдалося швидко захопити Херсонщину.
Водночас він пояснив, як зробити контрнаступ на Херсонщині переможним.
Читайте також:
- У Мелітополі окупанти складають списки жителів: міський голова повідомив про можливу підготовку до референдуму
- Будь-які спроби РФ провести "референдуми" під дулом автомата на окупованих територіях України не будуть визнані - ЄС
- Маріуполь готують до приєднання до Росії: радник мера назвав ймовірну дату "референдуму"