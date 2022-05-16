Є вказівка з Кремля: у МВС розкрили нові деталі підготовки окупантів до "референдумів" у Херсоні та Енергодарі

Є вказівка з Кремля: у МВС розкрили нові деталі підготовки окупантів до "референдумів" у Херсоні та Енергодарі

Росія дала вказівку своїм окупантам підготуватися до фейкового так званого "референдуму" у тимчасово захоплених Енергодарі та Херсонщині.

З Росії окупантам надійшла вказівка готувати окуповане Запоріжжя та Херсонщину до фейкового "референдуму" за декілька місяців.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"З РФ є вказівка, щоб через декілька місяців вийти на референдум. Про що цей референдум, вони поки не розуміють, але вони концентруватимуться на проведенні поля для референдуму", - сказав Вадим Денисенко.

За його словами, є випадки, коли на посади ставляться коханки та близькі родичі.

"Якщо говорити про Енергодар і не тільки, то росіяни намагаються максимально закріпитися. Вони намагаються встановлювати свою владу, вони розставляють в багатьох населених пунктах "смотрящих", часто з кримінального світу", - додав він.

Нагадаємо, полковник пояснив, як окупантам вдалося швидко захопити Херсонщину.

Водночас він пояснив, як зробити контрнаступ на Херсонщині переможним.

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