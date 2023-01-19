Є всі передумови, щоб переговори щодо членства України у ЄС стартували 2023 року - Зеленський

"Без вільної України не може бути вільної Європи", пригадав Зеленський сьогоднішні слова очільника Євроради, які він сказав під час виступу у Раді.

Глава держави Володимир Зеленський розповів про підготовку саміту Україна – ЄС, який запланований на початок лютого.

Про це український президент повідомив у традиційному відеозвернення у четвер, 19 січня.

"Ми готуємо черговий саміт Україна – ЄС, який запланований уже на початок лютого. Ми готуємо й початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі – є всі передумови для того, щоб ці переговори стартували вже цього року. Сьогодні ж, виступаючи у Верховній Раді, Шарль Мішель укотре абсолютно чітко підтвердив і те, що немає альтернатив спільному майбутньому України та Європейського Союзу", - зауважив український політик.

"Без незалежної і в безпеці України не може бути незалежної і в безпеці Європи. Без вільної України не може бути вільної Європи. У нас спільне майбутнє", - процитував Зеленський слова Мішеля, наголосивши, що саме це може бути девізом українських відносин та інтеграційних процесів 2023 року.

Вступ України до ЄС

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у лютому цього року відбудеться перша оцінка виконання рекомендацій Європейської комісії щодо подальшої євроінтеграції України. Він додав, що, зокрема, до кінця місяця необхідно завершити конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко вважає, що Україна може вступити до НАТО та Євросоюзу після перемоги у війні з Росією.

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