Є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО - Зеленський

Президент України зазначив, що є повне розуміння щодо гарантій безпеки для України на час до моменту вступу.

Є всі підстави для політичного запрошення України в Альянс під час саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Є повне розуміння щодо гарантій безпеки для України на час до моменту вступу. Працюємо з командою, щоб рішення саміту у Вільнюсі стали реально змістовними", - наголосив він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Раніше Володимир Зеленський розповів, що він очікує від саміту голів держав та урядів членів НАТО, який відбудетья у Вільнюсі 11 і 12 липня 2023 року, офіційних гарантіїй безпеки.

Зазначимо, що голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна підтримує прискорення процедури приєднання України до НАТО.

Крім того, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу заявила, що Україна матиме власний шлях щодо вступу до НАТО.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів НАТО під час зустрічі у Вільнюсі зосередитися на нарощуванні боєздатності України – замість її швидкого членства в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті НАТО не обговорюватиметься питання запрошення України до членства, але розглядатиметься питання про те, як наблизити Україну до Альянсу. У Вільнюсі для України буде ухвалений "багаторічний пакет допомоги", який, зокрема, передбачатиме модернізацію ЗСУ. За словами Столтенберг, це приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО.

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