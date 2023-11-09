"Є всі умови для того, щоб прискорити цей процес": Стефанішина поясила, чи можна прискорити вступ до ЄС

Україна має всі умови для того, щоб прискорити процес втупу до Євросоюзу.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина із посиланням на слова президента Європейської Ради заявила, що Україна має всі умови для того, щоб прискорити процес втупу до Євросоюзу.

Про це йшлося під час телемарафону, де віцепрем’єрка Ольга Стефанішина коментувала ситуації із процесу вступу до ЄС.

"Президент Європейської Ради Шарль Мішель говорив про те, що всі питання, що стосується розширення, мають бути закриті до 2030-го року!, - зазначила вона.

Стефанишина пояснила слова очільника Європейської Ради тим, що мають відбутися реформи Європейського союзу, і до ЄС можуть прийняти 9 нових країн-членів.

"Ці держави мають бути готовими виконати свою частину зобов’язань. Це абсолютно не означає, що Україна не зробить цього раніше. Як показує зараз динаміка, ми маємо всі умови для того, щоб прискорити цей процес", - додала вона.

Тим часом Угорщина закликала Євросоюз не розпочинати перемовини про членство з Україною через невиконання Києвом умов для вступу.

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