Є ймовірність теракту: експерт розповів про підготовку РФ до масштабного удару по Україні

Атака по складу боєприпасів у Торопці зменшить можливості РФ для ракетних обстрілів, але не зупинить, підкреслив експерт.

Росія, ймовірно, готується до нового масованого удару по Україні. Ціллю може стати цивільний об'єкт.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Він зауважив, що сьогоднішна атака по складу боєприпасів у Торопці Тверської області зменшить можливості РФ для ракетних обстрілів, але не зупинить.

"І це успіх. Це відтермінує якісь обстріли, бо очевидно, що Росія веде підготовку до масштабного удару", - сказав Мусієнко.

Ескперт також відреагував на нещодавню заяву Служби зовнішньої розвідки РФ про те, що Україна нібито готує удари по власних лікарнях. Це може свідчити про ймовірність чергового теракту РФ.

"Я маю на увазі обстріли та їх злочинні дії як ми бачили проти "Охматдиту". Я припускаю, що ворог може вдарити по наших медичних установах, інших об'єктах цивільної інфраструктури, щоб пробувати зламати наш опір, посіяти деморалізацію", - зазначив експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що також потужної атаки, як по складу боєприпасів у Торопцю Тверської області РФ, не було у "світовій військовій історії".

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