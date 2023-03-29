"Уже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про свою участь у глобальному Саміті за демократію на запрошення президента США Джо Байдена, розмову з прем’єркою Італії та героїзм українських захисників на Бахмутському напрямку.

Про це він говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні в середу, 29 березня.

Про Саміт за демократію

Український лідер нагадав, що сьогоднішній Саміт за демократію, який є найбільш представницьким майданчиком для захисту устрою вільних народів, відбувся вдруге.

“Загалом у нас не так і багато у світі настільки представницьких можливостей говорити саме про демократію, про захист свободи в усіх її аспектах. І добре, що зараз маємо таку можливість обʼєднувати зусилля для того, щоб віднайти більше енергії, більше перспектив для демократії”, - зауважив він.

Також читайте Генсек НАТО запросив Зеленського на літній саміт

За словами Зеленського, позиція України на цьому Саміті була “дуже конкретна, максимально практична”, а в промовах лідерів були “влучні слова підтримки нашої держави”.

“Зараз завдяки українській сміливості, завдяки лідерству Сполучених Штатів, Президента Байдена, завдяки Конгресу Сполучених Штатів та кожного й кожної, хто працює для консолідації світу, ми маємо найбільше за довгий час єднання демократичних країн. І це єднання, як бачимо, достатнє, щоб боротися за свободу. Але щоб перемогти у протистоянні з тиранією, потрібне більше єднання”, - наголосив президент.

Український лідер висловив впевненість, що завдяки спільній роботі союзників України на всіх континентах вдасться здобути цю “перемогу міжнародного порядку, заснованого на правилах”.

Про розмову з Мелоні

У розмові з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні український президент подякував їй “за принциповість, за рішучість, за справжню європейську силу, яка відчувається в її словах та діях на захист свободи”.

“Ми обговорили як двосторонні відносини, так і загальну ситуацію в нашому захисті від російської агресії. Я поінформував про ситуацію на полі бою, про наші потреби. Уже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій. І зробимо все, щоб підтримка наших кроків світом була максимально дієвою”, - повідомив він.

Про ситуацію на фронті

Коментуючи ситуацію на фронті, український президент акцентував увагу на боях за Бахмут.

Також читайте Череватий розповів про великі проблеми "вагнерівців" під Бахмутом

“Сьогодні є за що подякувати нашим бійцям, які бʼються на Бахмутському напрямку. Бʼються стійко, результативно. Я дякую кожному й кожній, хто робить усе, щоб втрати ворога там зростали!” - наголосив Зеленський.

Особливу подяку український лідер висловив воїнам 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, 77-ї окремої аеромобільної бригади та славетної 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Про найближчі плани

За словами президента, зараз триває підготовка до заходів, які заплановані на другу половину цього тижня.

“Провів сьогодні відповідні наради. Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни – постійно додаємо сили нашій державі, міцності нашим силам оборони й безпеки, впевненості нашому руху до перемоги”, - наголосив він.

Про Києво-Печерську лавру

Окремо Володимир Зеленський відзначив ще один крок “на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією”, маючи на увазі перехід частини ченців Києво-Печерської лаври до Православної церкви України.

“Україна – це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так – від 91-го року. Так буде завжди”, - запевнив Зеленський.

Нагадаємо, перший з монахів УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі, архімандрит Авраамій (Лотиш), перейшов до ПЦУ.

Читайте також: