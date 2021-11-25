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У Харкові досі не знають точну кількість загиблих у ДТП, в якій фура розчавила таксі

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© ГУ НП у Харківській області
© ГУ НП в Харківській області
© ГУ НП в Харківській області
© Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

За даними правоохоронців, у ДТП потрапило 5 автомобілів.

У Харкові на окружній дорозі ввечері 25 листопада перекинулась вантажівка, яка розчавила автомобіль таксі. У ДТП є загиблі, їхня точна кількість встановлюється. 

Про це повідомили в Нацполіції Харківської області. 

За даними правоохоронців, у ДТП потрапило 5 автомобілів: три легковики та дві вантажівки, одна з яких розчавила автомобіль таксі. 

"Є загиблі. Їх кількість встановлюється. Повідомлення про подію надійшло до поліції 25 листопада о 18:25", - зазначили у поліції. 

На місці аварії працюють слідчі та рятувальники. 

Нагадаємо, у Харкові на окружній дорозі 25 листопада вантажівка із щебенем перекинулась посеред дороги та розчавила автомобіль таксі, у якому було троє людей. 

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