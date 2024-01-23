Є загиблі та чимало постраждалих: у МВС розповіли про наслідки ранкової атаки РФ

Вранці 23 січня армія РФ завдала ракетного удару по Україні. П'ятеро людей загинули, щонайменше 20 – постраждали.

Про це повідомили у МВС.

Наслідки атаки РФ по Україні 23 січня

Наслідки ранкової ракетної атаки по Україні станом на 08:45:

Київ – внаслідок ракетного удару у столиці виникли кілька пожеж: у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі;

Київщина – рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей;

Дніпропетровська область – внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна – травмована.

Харків – окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.

Наслідки атаки РФ по Україні 23 січня

"Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини. Чергова атака терористів, яка забрала життя та залишила сотні людей без осель. Ось справжні наміри росії: щоденний терор цивільних", – підсумували у відомстві.

Наслідки атаки РФ по Україні 23 січня

Раніше у Зеленського відреагували на атаку по Україні й застерегли Захід.

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