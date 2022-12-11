Є загроза бактеріального зараження: у Чорнобаївці масовий мор птахів через ЗС РФ (фото)

Обстріли ЗС РФ призвели до знеструмлення птахоферми "Чорнобаївська", де до війни жили понад 4 млн птахів.

Херсонська обласна прокуратура розслідує екоцид через масовий мор птахів у Чорнобаївці на одній з найбільших місцевих птахофабрик.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Відомо, що в березні через російські удари птахоферма, на якій перебувало понад 4 млн птахів, залишилася без світла. Через це стало неможливо годувати курей і підтримувати санітарний режим, що призвело до масового вимирання птахів.

"Під час огляду на території птахоферми знайдено котлован глибиною 3 метри та площею 1 880 м кв", —зазначили в прокуратурі.

Також правоохоронці уточнили, що взяли зразки для дослідження, адже через дії ЗС РФ є загроза бактеріального зараження значної території.

Наразі розслідування проводять за ст. 441 КК України (екоцид).

Раніше повідомлялося, що за офіційною інформацією, шкода, завдана українській природі від повномасштабного вторгнення, становить 1 373 000 000 000 гривень.

Визнання екоциду може призвести до запровадження проти Росії нових санкцій, і світ не має права замовчувати і цей комплекс злочинів країни-агресорки.

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