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Є загроза для них: генерал розповів, що ЗСУ взяли під вогневий контроль ситуацію з Антонівським мостом

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Є загроза для них: генерал розповів, що ЗСУ взяли під вогневий контроль ситуацію з Антонівським мостом

Фото: Associated Press

Ситуацію з Антонівським мостом, що в окупованому росіянами Херсоні, взято під вогневий контроль ЗСУ.

За словами генерал-лейтенанта Ігора Романенка, росіяни розуміють, що можуть залишитися в оточенні. Втім, про це наразі не йдеться. Хоч загроза існує. 

Про це військовий заявив в ефірі телемарафону.

"Там є загроза для них (армії РФ - Ред.). Можна подивитися на карту і помітити, що їхні війська перебувають у такому анклаві на правому березі. Ми вогневими ударами, зокрема по цьому мосту, показуємо, які у нас є можливості. І що ми не лише працюємо". мостом, а також знищенням можливої ​​понтонної переправи противника", - додав генерал.

Романенко каже, що окупанти бояться оточення. Крім того, у них пригнічений психологічний стан.

Нагадаємо, 19 липня українські військові завдали удару по базі російських окупантів, розташованій в районі Антонівського мосту в Херсоні. Там загарбники розмістили багато зброї та військовий підрозділ.

Ударом по переправі у захопленому Херсоні Збройні сили ускладнили життя окупантам. Вони навіть можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу, вважають в облраді.

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