Є загроза масштабної техногенної катастрофи: директор "Південмашу" звернувся до Кабміну

На заводі зберігається 95 тонн гептилу. 37 тонн - в некондиційному стані. Гептил повинні були утилізувати до 2020 року.

Державне підприємство "Південний машинобудівний завод імені Макарова" - велике українське підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки та іншої наукомісткої продукції, що перебуває у Дніпрі. "Південмаш" зберігає в старих резервуарах компонент ракетного палива, але грошей на його зберігання не отримує, а про утилізацію давно не згадують. Всього на підприємство передали 95 тонн гептилу, і якщо одна цистерна розгерметизується - то постраждати можуть близько100 тисяч людей.

Про це написав генеральний директор Південмашу Сергій Войт, його листом до космічного агентства, міністерства промисловості і мерії Дніпра в Фейсбуці поділилася адвокат Юлія Сегеда.

Гептил - це компонент ракетного палива, який вкрай небезпечний для людини, він має дуже невисоку гранично допустиму концентрацію. Впливаючи на людей, він вражає всі системи людини: імунну, серцево-судинну, лімфатичну, нервову систему, шлунково-кишковий тракт, печінку, шкіру, а також викликає порушення репродуктивної діяльності і появу вроджених вад. По суті, будь-яка частина організму людини уражається гептилом.

Під час першого контакту гептил може викликати втрату свідомості, нудоту, блювоту, подразнення очей і дихальних шляхів, порушення нервової системи. Смертельна доза гептилу для людини становить 1 мікрограм на літр води. Якщо ця речовина потрапляє до грунту і у воду, то вбудовується в усі "харчові ланцюжки".

Нагадаємо, біля узбережжя Каліфорнії розлилася нафтова пляма. До моря потрапило більше півмільйона літрів нафти. Її присмак чутно в повітрі, місту Гантінгтон-Біч та навколишнім містам довелося закрити популярні пляжі і скасувати кілька фестивалів.

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