Є загроза нових підтоплень: у ДСНС розповіли, де очікується підвищення рівня води у річках

ДСНС попереджає населення про підвищення рівня води у річках України.

Рівень води у річках України продовжить підвищуватись. У деяких регіонах можливі підтоплення доріг, сільгоспугідь та житлових будинків.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, на Чернігівщині оголошено червоний рівень небезпеки.

7-18 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл. (ІІІ рівень небезпеки – червоний).

Можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

15-18 квітня на річках басейну Прип'яті очікується продовження підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м над поточними рівнями, подальше затоплення заплав.

"Збережеться рівень затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в прирічкових населених пунктах Ковельського та Камінь-Каширського районів Волинської області, можливе досягнення відмітки затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районі Волинської області та Сарненському районі Рівненської області (I рівень небезпеки — жовтий)", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, у зв'язку з очікуваними опадами, 15 -17 квітня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,2 - 1,2 м над поточними відмітками. Негативних наслідків не очікується.

Нагадаємо, в Україні через страшний паводок підтоплено п’ять областей.

У Києві пік паводків прогнозують на 22 квітня.

17-18 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.

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