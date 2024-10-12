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Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для Сумщини та Донеччини - ПС ЗСУ

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для Сумщини та Донеччини - ПС ЗСУ

Перебувайте в укриттях / Фото: Getty Images

Потурбуйтеся про власну безпеку.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для Сумщини та Донеччини.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, перебувайте в укриттях!", - перебувайте в укриттях. 

Як повідомлялося, вночі 11 жовтня 2024 року над Україною літали ворожі дрони. В багатьох областях була оголошена повітряна тривога, працювали сили ППО.

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