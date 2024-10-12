Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для Сумщини та Донеччини - ПС ЗСУ

Потурбуйтеся про власну безпеку.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для Сумщини та Донеччини.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, перебувайте в укриттях!", - перебувайте в укриттях.
Як повідомлялося, вночі 11 жовтня 2024 року над Україною літали ворожі дрони. В багатьох областях була оголошена повітряна тривога, працювали сили ППО.
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