Є загроза застосування балістичного озброєння в кількох областях - українські військові

У ніч проти 26 серпня 2023 року у кількох українських областях пролунала повітряна тривога.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння – Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області", - повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Моніторингові канали повідомляють про запуск з С-300 у бік Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Пізніше моніторингові канали повідомили про звуки вибухів у Запорізькому районі. Інформація уточнюється.

Додамо, що раніше у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Києву та кільком українським областям загрожує ворожа балістика. Про це заявили Повітряні Сили ЗСУ.