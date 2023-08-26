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Є загроза застосування балістичного озброєння в кількох областях - українські військові

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Є загроза застосування балістичного озброєння в кількох областях - українські військові

В Україні знову звучить повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова тривожна ніч для українців.

У ніч проти 26 серпня 2023 року у кількох українських областях пролунала повітряна тривога.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння – Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області", - повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. 

Моніторингові канали повідомляють про запуск з С-300 у бік Запоріжжя та Дніпропетровщини. 

Пізніше моніторингові канали повідомили про звуки вибухів у Запорізькому районі. Інформація уточнюється. 

Додамо, що раніше у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Києву та кільком українським областям загрожує ворожа балістика. Про це заявили Повітряні Сили ЗСУ. 

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Перегляди
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