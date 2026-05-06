Є загиблі та важкі поранені: РФ вдарила по складах мережі супермаркетів

За даними місцево влади, вечірні удар по Дніпру забрав життя чотирьох людей.

© ДСНС у Дніпропетровській області

Армія РФ увечері 5 травня атакувала місто Дніпро, зокрема вдаривши у розподільчий центр мережі супермаркетів VARUS. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив співвласник компанії Руслан Шостак.

«Ця ніч стала найважчою для співробітників VARUS, для всіх нас…Учора ввечері наш розподільчий центр VARUS у Дніпрі став ціллю ворожої атаки. Найстрашніше — загинули люди, частина у важкому стані перебуває в лікарні», — повідомив він.

Атака на Дніпро 5 травня

Напередодні увечері армія РФ атакувала у Дніпрі підприємство. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку обласного центру. На місці «прильоту» виникла пожежа.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що загинуло четверо осіб, а 19 — поранено. За його словами, станом на сьогодні у лікарнях залишаються 15 травмованих. Зокрема, стан чотирьох — важкий. У чоловіків діагностували черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забійні рани.

