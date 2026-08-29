Є загиблий і постраждалі: окупанти вночі атакували Ізмаїльський район

Атака на Ізмаїльський район

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Російські війська в ніч проти 29 серпня знову атакували Одеську область, зокрема Ізмаїльський район. Внаслідок удару є загиблий та постраждалі.

Про це повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

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«У ніч на 29 серпня ворог знову атакував Ізмаїльський район. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури. Є постраждалі. На жаль, є загиблий», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що постраждалим уже надали необхідну допомогу. На місці працюють представники силових структур та медичні працівники.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в ніч проти 29 серпня пролунала серія вибухів на тлі російської атаки балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 29 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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