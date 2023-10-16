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Є значна активність ворожої авіації на східному та південно-східному напрямках - українські військові

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Є значна активність ворожої авіації на східному та південно-східному напрямках - українські військові

Негайно в укриття! / Фото: ТСН.ua

Продовжується неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 16 жовтня 2023 року спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Також йдеться про загрозу застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.

До того ж "Шахеди" наближаються до Миколаєва з північного сходу. 

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття! Інших кілька груп "Шахедів" рухаються вздовж кордону Миколаївської та Дніпропетровської областей у напрямку Кіровоградщини!", - йдеться у повідомленні. 

Потурбуйтеся про власну безпеку. Перебувайте в укриттях. 

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях

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Дата публікації
Перегляди
184
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