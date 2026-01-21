"єЧерга" для автобусів оновлена: як тепер перетинати кордон

Перетин кордону

Міністерство розвитку громад та територій України оновило систему єЧерга для автобусів на так званих “коротких” маршрутах відповідно до раніше затверджених правил.

Про це повідомили на сайті Міністерство розвитку громад та територій України.

Йдеться про маршрути протяжністю до 400 км, на яких один автобус може перетинати кордон двічі і більше разів на добу за наявності регулярного дозволу.

Раніше правила використання єЧерги були затверджені наказом Мінрозвитку №1177 і спрямовані на забезпечення зручного онлайн-бронювання місць як для регулярних, так і для нерегулярних рейсів.

“Ми адаптуємо систему єЧерга під реальні умови роботи перевізників. Короткі маршрути мають свою специфіку – автобус може перетинати кордон кілька разів на добу. Тому ми оновили функціонал, щоб бронювання відповідало фактичній кількості дозволених перетинів і було зручним для роботи перевізника”, – пояснив заступник міністра Сергій Деркач.

Як працює оновлений функціонал

Система тепер враховує специфіку коротких маршрутів: якщо багаторазовий перетин передбачений документами, можна бронювати місця для кожного такого перетину окремо.

Кількість доступних місць у черзі відповідає кількості дозволених перетинів на добу для конкретного автобуса.

Для таких маршрутів у черзі з’явиться спеціальна позначка, яка повідомляє про оновлені правила.

Функціонал буде доступний з 21 січня о 9:00.

Головна мета єЧерги залишається незмінною:

усунення фізичних черг на кордоні,

можливість завчасного планування рейсів для перевізників і пасажирів,

прозорі та зрозумілі правила перетину кордону.

Мінрозвитку продовжує поетапне вдосконалення системи, щоб вона максимально відповідала реальним умовам роботи автобусного транспорту.