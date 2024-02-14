Єдина дорога з Авдіївки повністю прострілюється ворогом — Філашкін

У місті Авдіївці Донецької області, яке намагаються захопити російські окупанти, все ще залишаються цивільні мешканці. Єдиний евакуаційний маршрут повністю прострілюється ворогом.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Та дорога, яка вела в місто, вона вже прострілюється ворогом повністю. Зараз в місті знаходяться 926 людей. Люди виїжджають самостійно - по 3-4 людини кожного дня", - зазначив він.

За словами Філашкіна, в Авдіївці є резерви гуманітарної допомоги, води та медикаментів, однак обстановка і місті дуже складна.

"Ворог намагається прорвати лінію оборони і захопити місто в найкоротший термін. Наші захисники стримують ворога по всіх напрямках", - додав він.

Нагадаємо, в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, в яких окупанти застосовують малі штурмові групи. Ситуація є динамічною і може змінюватися буквально щогодини.

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