Єдина в Україні не зробила жодної помилки: стало відомо, хто бездоганно написав радіодиктант

Галина Шура готувалася до написання диктанту і єдина не припустилася помилок.
Вчителька української мови у школі села Комарове Ковельського району Волинської області Галина Шура стала переможницею цьогорічного Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, адже не припустилася жодної помилки.
Про це повідомляє "Українське радіо".
З-поміж 14,5 тис. учасників, які прислали свої роботи на перевірку, Галина Шура - єдина, кому вдалося написати диктант без жодної помилки.
Вчителька розповіла "Суспільному", що працює в школі 36 років і це вже друга її перемога в Радіодиктанті національної єдності.
"До написання диктанту готувалася. Слухала тексти Андруховича та вивчала його манеру написання текстів", – розповіла педагогиня.
За перемогу і відмінне знання рідної мови Галина Шура отримає у подарунок диплом та книги з підручниками від одного із українських видавництв.
Також зазначимо, що лише однієї помилки припустилися три учасники: Надія Палій з Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (Тишко).
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