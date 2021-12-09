Єдина в Україні не зробила жодної помилки: стало відомо, хто бездоганно написав радіодиктант

Єдина в Україні не зробила жодної помилки: стало відомо, хто бездоганно написав радіодиктант

Галина Шура готувалася до написання диктанту і єдина не припустилася помилок.

Вчителька української мови у школі села Комарове Ковельського району Волинської області Галина Шура стала переможницею цьогорічного Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, адже не припустилася жодної помилки.

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Про це повідомляє "Українське радіо".

З-поміж 14,5 тис. учасників, які прислали свої роботи на перевірку, Галина Шура - єдина, кому вдалося написати диктант без жодної помилки.

Вчителька розповіла "Суспільному", що працює в школі 36 років і це вже друга її перемога в Радіодиктанті національної єдності.

"До написання диктанту готувалася. Слухала тексти Андруховича та вивчала його манеру написання текстів", – розповіла педагогиня.

За перемогу і відмінне знання рідної мови Галина Шура отримає у подарунок диплом та книги з підручниками від одного із українських видавництв.

Також зазначимо, що лише однієї помилки припустилися три учасники: Надія Палій з Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (Тишко).

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