"Єдина загроза РФ – український солдат": Кулеба жорстко відповів на ядерні погрози Лаврова

Міністр оборони РФ Сергій Лавров заявив, що західні літаки F-16 в Україні Росія буде розглядати як "ядерну загрозу". У відповідь очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що "єдиною загрозою для РФ – це український солдат".

Таке послання для російського колеги Кулеба залишив у Twitter.

Український міністр закликав Захід не боятися погроз Росії, які нічого насправді не означають. Також він висловив впевненість, що Повітряні сили отримають довгоочікувані західні винищувачі F-16.

"Єдина загроза Росії – український солдат. Ось кого Путін і компанія повинні боятися найбільше. Україна отримає F-16 за графіком. Росія це проковтне, незважаючи на те, що Лавров брязкає зброєю", - йдеться у його дописі.

Лавров влаштував істерику через F-16 для Україну і заговорив про "ядерну загрозу"

Нагадаємо, напередодні західні ЗМІ написали, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров влаштував істерику через F-16, які Захід планує передати Україні. Він заявив, що такий крок Заходу його країна буде розглядати як "ядерну загрозу". За його словами, модифікації винищувачів F-16 можуть нести ядерне озброєння.

"Ми проінформували ядерні держави – США, Велику Британію та Францію, що Росія не може ігнорувати здатність цих літаків нести ядерне озброєння. Жодні запевнення тут не допоможуть", – сказав він.

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