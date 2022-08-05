"Єдине, що загрожує українським мирним жителям, - це російські ракети": пані посол Британії про скандальний звіт Amnesty International

Так, Amnesty International оприлюднили заяву про те, що українські військові нібито розташовують військові бази в школах і госпіталях. Натомість Сіммонс наголосила, що на шостому місяці повномасштабної війни РФ в Україні мирним українцям загрожують лише російські ракети та окупанти-мародери.

Про це пані посол ВеликоЇ Британії написала у своєму Twitter.

"Єдине, що загрожує українським мирним жителям, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - написала Сіммонс.

Заява була зроблена на тлі скандального матеріалу правозахисної організації Amnesty International про те, що українські військові нібито обладнають військові бази в школах і госпіталях, чим ставлять під небезпеку мирне населення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував скандальний звіт організації Amnesty International. За його словами, міжнародна правозахисна організація Amnesty International перекладає відповідальність з агресора на жертву.

Зеленский засудив Amnesty International за спробу амністувати Росію

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