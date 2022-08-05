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"Єдине, що загрожує українським мирним жителям, - це російські ракети": пані посол Британії про скандальний звіт Amnesty International

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"Єдине, що загрожує українським мирним жителям, - це російські ракети": пані посол Британії про скандальний звіт Amnesty International

Фото: Getty Images

Пані посол ВеликоЇ Британії Мелінда Сіммонс емоційно прокоментувала скандал із заявою правозахисної організації Amnesty International.

Так, Amnesty International оприлюднили заяву про те, що українські військові нібито розташовують військові бази в школах і госпіталях. Натомість Сіммонс наголосила, що на шостому місяці повномасштабної війни РФ в Україні мирним українцям загрожують лише російські ракети та окупанти-мародери.

Про це пані посол ВеликоЇ Британії написала у своєму Twitter.

"Єдине, що загрожує українським мирним жителям, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - написала Сіммонс.

Заява була зроблена на тлі скандального матеріалу правозахисної організації Amnesty International про те, що українські військові нібито обладнають військові бази в школах і госпіталях, чим ставлять під небезпеку мирне населення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував скандальний звіт організації Amnesty International. За його словами, міжнародна правозахисна організація Amnesty International перекладає відповідальність з агресора на жертву.

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