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"Єдині. Головне": в телемарафоні обʼєднаних телеканалів зʼявилися підсумкові новини

Дата публікації
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29
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"Єдині. Головне": в телемарафоні обʼєднаних телеканалів зʼявилися підсумкові новини

Починаючи з травня, щоденно о 20:00 на всіх телеканалах, платформах онлайн-телебачення та радіостанціях, що транслюють "Єдині новини", виходить програма "Єдині. Головне", яка триває одну годину. Це підсумковий огляд ключових подій про Україну, в Україні та з України за день, що минає.

Над створенням контенту для програми позмінно працюють редакції телеканалів обʼєднаного телемарафону — 1+1, ICTV, UA:Перший, Україна 24, Інтер та Рада. Ведучими програми є Алла Мазур (1+1), Олена Фроляк та Тетяна Висоцька (ICTV та СТБ), Вʼячеслав Афутін (UA:Перший), Людмила Добровольська та Олег Панюта (Україна та Україна 24), Олексій Фадєєв та Олександр Васильченко (Інтер), Ольга Бутко та Андрій Синіцин (Рада).

Автори зазначають, що "Єдині. Головне" — це актуальний проєкт, що став вимогою часу і новим етапом телемарафону, позитивно трансформувавши і розвинувши його як медійний продукт. Новини 24 на 7, які створюються в його межах, висвітлюють оперативні події тут і зараз. Першочергові завдання підсумкового випуску — аналітичний огляд всього дня війни, розмова з експертами щодо подальших прогнозів в тому чи іншому питанні та систематизація найважливішої інформації для українців, отриманої за добу.

"Сьогодні ми маємо великий запит від українського глядача на підсумкові новини. Саме тому "Єдині. Головне" це важливий контент для кожного з телеканалів, залучених у телемарафон. Віримо, що завдяки потужній синергії редакцій, солідарності журналістів, а також колосальній довірі до ведучих програми, проєкт збиратиме велику аудиторію, адже зараз так важливо обʼєднуватися та бути на одній інформаційній хвилі", — коментують творці програми.

Дивіться "Єдині. Головне" щоденно о 20:00 на всіх телеканалах, що мовлять "Єдині новини", а також на платформах онлайн-телебачення, в інтернеті та в додатку "Дія", слухайте програму на радіо.

Дата публікації
Перегляди
29
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