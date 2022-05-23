"Єдині. Головне": в телемарафоні обʼєднаних телеканалів зʼявилися підсумкові новини

Починаючи з травня, щоденно о 20:00 на всіх телеканалах, платформах онлайн-телебачення та радіостанціях, що транслюють "Єдині новини", виходить програма "Єдині. Головне", яка триває одну годину. Це підсумковий огляд ключових подій про Україну, в Україні та з України за день, що минає.

Над створенням контенту для програми позмінно працюють редакції телеканалів обʼєднаного телемарафону — 1+1, ICTV, UA:Перший, Україна 24, Інтер та Рада. Ведучими програми є Алла Мазур (1+1), Олена Фроляк та Тетяна Висоцька (ICTV та СТБ), Вʼячеслав Афутін (UA:Перший), Людмила Добровольська та Олег Панюта (Україна та Україна 24), Олексій Фадєєв та Олександр Васильченко (Інтер), Ольга Бутко та Андрій Синіцин (Рада).

Автори зазначають, що "Єдині. Головне" — це актуальний проєкт, що став вимогою часу і новим етапом телемарафону, позитивно трансформувавши і розвинувши його як медійний продукт. Новини 24 на 7, які створюються в його межах, висвітлюють оперативні події тут і зараз. Першочергові завдання підсумкового випуску — аналітичний огляд всього дня війни, розмова з експертами щодо подальших прогнозів в тому чи іншому питанні та систематизація найважливішої інформації для українців, отриманої за добу.

"Сьогодні ми маємо великий запит від українського глядача на підсумкові новини. Саме тому "Єдині. Головне" — це важливий контент для кожного з телеканалів, залучених у телемарафон. Віримо, що завдяки потужній синергії редакцій, солідарності журналістів, а також колосальній довірі до ведучих програми, проєкт збиратиме велику аудиторію, адже зараз так важливо обʼєднуватися та бути на одній інформаційній хвилі", — коментують творці програми.

Дивіться "Єдині. Головне" щоденно о 20:00 на всіх телеканалах, що мовлять "Єдині новини", а також на платформах онлайн-телебачення, в інтернеті та в додатку "Дія", слухайте програму на радіо.