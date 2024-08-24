“Єдині. Незалежні”: ведучі Національного телемарафону “Єдині новини” взяли участь у спецпроєкті до Дня Незалежності

​​​​​​​Ведучі Національного телемарафону “Єдині новини” взяли участь у спеціальному проєкті “Єдині. Незалежні” до Дня Незалежності. В етері його можна буде переглянути 24-го серпня.

Зйомки проєкту відбулися в робочій атмосфері телеканалів “Єдиних Новин” - у студіях та ньюзрумах.

“Я пам’ятаю, як колись була в музеї ТСН. І тоді, під час фотографування в імпровізованій студії, я мріяла, як колись стану ведучою. А тепер мрії кожного з нас трансформувалися - ми хочемо перемоги. Ми хочемо, щоб наші діти не чули сигналів тривог, вибухів, пусків ракет. Щоб чоловік був поруч зі своєю дружиною, виховував свою дитину і міг бачити, як вона зростає”, - розповідає ведуча “1+1 Марафон” Наталія Островська.

Журналісти поділилися своїми спогадами з дня проголошення Незалежності України у 1991-му році та розкажуть про своє бачення країни майбутнього.

“Я дуже добре пам’ятаю 91-ий рік. Ми з мамою поверталися з закупів. Пам’ятаю, як ми їхали в автобусі, бо в цей момент йшла трансляція у Верховній Раді. Спочатку всі мовчать, а потім починають плакати, аплодувати - у кожного була своя реакція. І реакція мами: Ми - незалежні!”, - згадує ведуча телеканалу “Ми - Україна” Олена Чабак.

Глядачі дізнаються, як медійники зустріли повномасштабне вторгнення - і як їм доводилося працювати, не знаючи, чи буде завтра.

“Не варто чекати, що ті, хто переживуть цю війну на фронті, вони потім прийдуть і будуть теж захищати нашу демократію. Ми можемо вже зараз це робити, і вони тоді розумітимуть за що вони борються”, - каже ведучий телеканалу “Рада” Вадим Колодійчук.

Проєкт буде присвячений людям та їх історіям, що найбільше вразили журналістів за 33 роки Незалежності. А особливо - за роки великої війни.

“Поколінню моїх прадідів не пощастило з Першою світовою. Потім не пощастило з Радянським Союзом. Наслідок - 33-ій рік Голод, 37-ий - репресії, 39-45-ий - світова. Ми - нащадки тих, хто вижив. Ми це робимо професійно”, - каже ведучий телеканалу ICTV Вадим Карп’як.

“Українців вирізняє те, що в них є ген свободи. Це дуже дратує нашого ворога. І цей ген свободи активізується тоді, коли нас починають тиснути. І коли нас намагаються ввести в оману, зробити дурнями”, - додає ведуча телеканалу “Інтер” Ірина Баглай.

Також, своїми історіями з глядачами поділяться ведучі:

Святослав Гринчук (1+1 Марафон);

Оксана Гутцайт (ICTV);

Світлана Усенко, Ганна Гомонай (Рада);

Богдан Машай, Марія Скиба (Ми - Україна);

Олексій Фадеєв (Інтер).

Переглянути спецпроєкт “Єдині. Незалежні” можна буде 24-го серпня в етері Національного телемарафону “Єдині новини”.