На блокпостах, працівникам поліції чи бійцям ТрО показуйте цифровий паспорт, він має таку саму юридичну силу, як і паперовий чи пластиковий.

Якщо у вас зник закордонний паспорт чи ID-картка в Дії, зайдіть у застосунок ще раз — і він у вас підтягнеться як раніше, передає міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Це означає, що Єдиний державний демографічний реєстр знову підключено до "Дії". З початку війни реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці", — пише міністр.

На блокпостах, працівникам поліції чи бійцям ТрО слід показувати цифровий паспорт, він має таку саму юридичну силу, як і паперовий чи пластиковий.

"Нагадаю, що Україна першою у світі прирівняла електронний паспорт до звичайного. А зараз навіть для перетину кордону Молдови та Польщі можна використовувати "Дію"", — додає Федоров.

Нагадаємо, відтепер українці можуть виїхати до Молдови, користуючись електронним документом замість звичайного закордонного паспорта.

За повідомленням Державної прикордонної служби України, громадяни, які перетинають кордон з Молдовою та Польщею, можуть користуватися документами в "Дії".