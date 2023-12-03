Єдиний реєстр педофілів – як працюватиме та хто матиме до нього доступ

В Офісі генпрокурора розповіли, як працюватиме Єдиний реєстр засуджених за злочини стосовно дітей на сексуальному грунті.

В Україні запустили Єдиний реєстр педофілів – осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи і статевої недоторканості малолітньої особи. Як розповіла заступниця начальника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Олеся Волошина, відомості щодо тих осіб, які будуть внесені до Реєстру, зможуть отримати керівники закладів, які працюють з дітьми.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

Це, зокрема медичні та навчальні заклади, заклади соціального характеру, лікувальні установи. Вони зможуть отримувати ці дані для ухвалення рішень щодо призначення на посади у відповідних закладах.

До реєстру вносяться такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові засудженого;

дату народження;

місце проживання чи перебування;

злочин, за який було засуджено;

кримінальне покарання;

фактично відбуте покарання;

порушення правил адміністративного нагляду.

"Закон про охорону дитинства визначає, що особи, відомості про яких містяться в цьому реєстрі не мають права контактувати з дітьми. Їм фактично заборонено працювати в будь-яких закладах, в яких ведеться робота з дітьми. Відомості до реєстру вносяться після обвинувального вироку суду", - розповіла посадовиця.

Олеся Волошина також додала, що після початку повномасштабного вторгнення кількість таких випадків збільшилася. На це впливає цілий комплекс чинників, зокрема, часто діти стикаються з сексуальними домаганнями в мережі Інтернет, у соціальних мережах.

Нагадаємо, у січні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про впровадження реєстру педофілів в Україні. У жовтні 2021 року цей реєстр запустили в тестовому режимі.

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