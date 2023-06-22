Єдиний реєстр зброї інтегрують з "Дією": у МВС розповіли, чи зміниться вартість оформлення дозволу

Восени кожен громадянин України зможе побачити свою зброю, дозволи, які є, їхні терміни в особистому кабінеті на єдиному порталі державних послуг "Дія".

Про це в ефірі в телемарафоні сказав заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Він також повідомив, що від 23 червня буде впроваджено Єдиний реєстр зброї, однак у застосунку "Дія" доступним він ще не буде. Проте спільно з Міністерством цифрової трансформації України в цьому напрямку триває співпраця.

"Плануємо, що цієї осені, у жовтні-листопаді, буде інтегровано з "Дією", і кожен громадянин може побачити свою зброю, свої дозволи, які є, з термінами в особистому кабінеті в Дії", - сказав Тимченко.

За словами Тимченка, вартість оформлення дозволу на зброю залишиться незмінною і визначено Постановою КМУ від 2007 року, проте саму процедуру сплати за дозвіл зроблять простішою, оскільки квитанцію можна долучити до пакету документів, які в електронному вигляді надсилаються до підрозділів контролю за обігом зброї.

Також від 23 червня суб'єкти господарювання зможуть подавати документи щодо реєстрації зброї та отримання дозволу в Єдиному реєстрі при купівлі зброї.

Статистика щодо власників зброї в Україні

Заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що в Україні понад 700 тис. власників зброї, суб'єктів господарювання, які отримують безпосередній доступ до реєстру біля 300, експертних служб, які отримують такий доступ - біля 130, також понад 700 поліцейських, які виконують функції контролю за обігом зброї. Всі вони мають доступ до Реєстру і можуть вносити в нього інформацію.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" будуть доступними декілька послуг, зокрема очкують сервісів щодо зміни місця проживання та документи про освіту.

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