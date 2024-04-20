Єдиний син у батьків: що відомо про загиблого на Вінничині 20-річного поліцейського (фото)

Національна поліція розкрила особу поліцейського, який загинув у Вінницькій області під час нападу невідомих чоловіків. Це - 20-річний Максим Зарецький.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції України..

Загиблому було 20 років. Хлопець від 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ. Він півтора роки служив у секторі реагування патрульної поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління.

"Без єдиного сина залишились батьки чоловіка. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцем. Назавжди у небеснім строю…", - йдеться у дописі поліції.

Загиблий у Вінницькій області поліцейський Максим Зарецький. / Фото: Національна поліція України

Зазначається, що поліцейський загинув від отриманих поранень. Його напарник - Максим Шарапанський - був поранений.