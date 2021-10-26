"Єдиний спосіб заспокоїти": жінка з Харкова пояснила, чому била в прямому ефірі в Instagram 4-річного сина

"Єдиний спосіб заспокоїти": жінка з Харкова пояснила, чому била в прямому ефірі в Instagram 4-річного сина

Матері загрожує штраф або громадські роботи від 30 до 40 годин, або адмінарешт до 10 діб.

У Харкові в мами, яка в прямому ефірі в Instagram побила свого малолітнього сина, забрали дитину. Проте батьківських прав жінку не позбавлять.

Про це розповіла заступниця мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан, пише "Суспільне".

За даними посадовиці, у жінки уже забирали її 4-річного хлопчика, проте відтоді вона виправилась.

"Мати давно під наглядом, перший раз дитину забирали півтора року тому, але відтоді вона серйозно над собою попрацювала, стала співпрацювати зі службами, регулярно звітувала про дитину", — сказала Горбунова-Рубан.

Заступниця мера Харкова також додала, що жінка свою поведінку виправдала тим, що її син гіперактивний, а побиття - це "єдиний спосіб втихомирити хлопчика". Через це у жінки можуть на пів року забрати дитину, проте позбавляти її батьківських прав не планують.

"Мати не заперечує, що довів він її, вкрай розлютив, що вона так жорстко повелася. Ми зобов'язані дитину забрати. Дитину зможе забрати раніше, але вона має над собою працювати", — сказала Горбунова-Рубан.

За статтею 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу про адмінпорушення матері загрожує штраф або громадські роботи від 30 до 40 годин, або адмінарешт до 10 діб.

Нагадаємо, у Харкові мати в прямому ефірі в Instagram побила свого малолітнього сина.

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