"Єдине правильне рішення": Ющенко пояснив, чому відмовився від польського ордену Білого Орла

Віктор Ющенко про повернення ордену Білого Орла

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Третій президент України Віктор Ющенко пояснив рішення про повернення Польщі свого ордена Білого Орла. У своєму повідомленні експрезидент поділився думками про кризу в діалозі між Україною та Польщею, а також нагадав про те, що відбулося між країнами за весь час, зокрема, під час його президентства.

Про це Віктор Ющенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Ющенко про кризу в діалозі між Україною та Польщею

Віктор Ющенко нагадав, що родом із Сумської області. Його дитинство пройшло поруч з кордоном з РФ.

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«На краю мого села Хоружівка є один із багатьох розбитих вітрами ярів, який і сьогодні називається Полулях. ​Недалеко від цього яру стоїть відлитий із чавуну досить високий пам’ятник (можливо, 4–5 метрів із цоколем). На одній із його сторін викарбуваний текст: „На етом местє проходила граница между Польщей і росією“ (росія написана з маленької літери)», — пише Ющенко.

Ющенко згадує, що в дитинстві пізнав ціну праці, тому цей яр для нього лишається хрестоматійним і чарівним. Саме звідси почалося осягнення Віктором українсько-польських відносин.

Експрезидент пише, що протягом багатьох століть українці та поляки жили поруч як історичні сусіди, і протягом цього часу було і хороше, і погане. А також змінювалися кордони.

«Драматичним для нас було особливо XX століття з конфліктами і навіть війнами. Звісно, зберігалися різні погляди та оцінки цих подій з української і польської сторін. Очевидно, для кожної нації ці події вже стали історією, яку не зміниш. Щобільше, ця історія відносин стала суб’єктивною частиною кожної нації і держави.

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Ющенко нагадав про історичне рішення 2003 року щодо взаємного прощення «Вибачаємо і просимо вибачення» та закликав дотримуватися цих принципів і сьогодні — не спекулювати і не висмикувати контексти, а решту спірних питань залишити науковцям.

«​Декілька слів до дискусії щодо національних героїв. В Україні та Польщі була, звісно, різна історія і різні герої. Ми, українці, зокрема і влада, не ставили за мету акцентувати чи формувати польській нації, хто має бути вашим національним героєм. Це — ваша історія і ваш вибір! ​Очевидно, і українці не потребують аналогічних послуг. Це наше суверенне право — визначати, хто є наші національні герої».

Ющенко нагадав, що національними героями є ті, хто присвятив свою боротьбу, здоров’я і життя свободі нації та суверенності своєї держави. Аналогічно робить і Польща. Саме тому, те, чиїми іменами Україні називати власні військові підрозділи — це справа лише України, яка є суверенним правом нації.

Віктор Ющенко додав, що рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла є безумовно безвідповідальним, оскільки сьогодні українці борються за «нашу і вашу свободу». Подібні дії виходять за межі ставлення до конкретного політика, а показують ставлення до всього українського народу.

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«​У 2005 році я мав за честь отримати орден Білого Орла від Президента Олександра Кваснєвського. Це була нагорода за єдність і солідарність двох великих народів. Я керувався тим, що обидві нації знайшли в собі мужність дивитися одне одному в очі, тримати діалог, говорити правду і приймати її, якою б гіркою вона не була», — пише Віктор Ющенко.

Поляки були одними з перших, хто простягнув руку допомоги Україні на початку повномасштабної війни, однак у доленосний період існування держави Польща завдає удару по братерству. Ющенко додав, що Україна не стане відповідати ворожнечею чи приниженням, а покаже приклад поведінки сильної нації, яка має власну історію та гордість, і вимагає поваги до своїх героїв і пам’яті.

«​Тому я ухвалюю єдине правильне і чесне рішення. На знак глибокого протесту проти нинішньої політики Варшави, яка зневажає українську історію, та на знак абсолютної, непохитної солідарності з кожним нашим воїном і президентом України, я повертаю цей орден назад. Це не акт ненависті, а акт виняткової гідності», — пише третій президент України Віктор Ющенко.

Наприкінці Ющенко додав, що Україну не зламали віковічні імперії, не зламає Москва, і тим паче не змусять до покори ті, хто намагається переписати нашу історію чи принизити наш вибір.

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Скандал з орденом Білого Орла: що передувало

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла.

Приводом для цього став указ президента про присвоєння центру Сил спеціальних операцій ЗСУ найменування «Героїв УПА». Такий крок польської сторони спровокував дзеркальну реакцію в Києві: міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник Офісу Президента Кирило Буданов оголосили про відмову від своїх польських орденів «За заслуги перед Польщею».

Українська експертна спільнота, дипломати та політологи одностайно розкритикували рішення Кароля Навроцького, назвавши його помилковим, безвідповідальним та продиктованим внутрішньополітичною боротьбою перед виборами у Польщі.

Публіцист Віталій Портников та експосол Валерій Чалий підкреслили, що ця нагорода символізувала шану всьому українському народу, який став щитом для Польщі у війні з Росією, тому її відкликання б’є насамперед по престижу самого ордена.

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Ввечері 20 червня колишні лідери України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко вдалися до безпрецедентного дипломатичного демаршу, офіційно заявивши про повернення Польщі своїх орденів Білого Орла.

Усі троє політиків ухвалили таке рішення на знак солідарності з чинним президентом Володимиром Зеленським. Другий президент Леонід Кучма, який отримав орден у 1997 році, нагадав про багаторічні зусилля задля історичного примирення двох народів і висловив сум через спроби диктувати Україні її історію на тлі загрози зі Сходу.

Віктор Ющенко підкреслив, що нагородження Зеленського було знаком поваги до всього українського народу. Він згадав свій успішний досвід діалогу з Лехом Качинським у вшануванні жертв трагедій у Гуті Пеняцькій та Павлокомі.

П’ятий президент Петро Порошенко також назвав крок Навроцького несправедливим щодо українських воїнів, яких символічно відзначали цією нагородою, та зауважив, що діям польського лідера вже встигли поаплодувати в Москві.

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