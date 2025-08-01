"Єдині новини" долучилися до кампанії протидії вербуванню підлітків російськими спецслужбами

Єдині новини

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Телемарафон «Єдині новини» долучився до соціальної просвітницької кампанії Служби безпеки України, Національної поліції та проєкту dovidka.info Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, спрямованої на боротьбу з вербуванням українських підлітків спецслужбами рф.

Щодня через комп’ютерні ігри, чати та соцмережі російські спецслужби намагаються завербувати українських підлітків для вчинення злочинів проти України. Пропонуючи «легкі гроші», ворог просить сфотографувати військові об'єкти, підпалити авто ЗСУ, перенести пакунок з вибухівкою або вчинити інші дії, які законодавство кваліфікує як диверсію чи теракт.

Всі дорослі повинні усвідомити серйозність загрози для дітей, бо вже були випадки, коли російські спецслужби підривали неповнолітніх разом із вибухівкою, яку вони переносили. Ворог вербує дітей із різних сімей, незалежно від рівня достатку чи благополуччя, тому завжди пам’ятайте, що ворог може увійти у ваш дім через телефон вашої дитини.

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Щоб донести інформацію до широкої аудиторії, спікерами кампанії стали ведучі медіагруп, що мовлять у телемарафоні «Єдині новини»: Людмила Барбір, Олександр Васильченко, Валентина Хамайко, Алла Мазур, Петро Дем’янчук, Олег Іваниця, Тетяна Висоцька, Олена Чабак та Вікторія Малосвітна. У кожного та кожної — також діти підліткового віку.

Ми закликаємо глядачів телемарафону проявляти пильність та цікавитися, з ким контактують ваші діти в Інтернеті й месенджерах. Російські спецслужби — жорстокі, хитрі та холоднокровні, і не зупиняться ні перед чим. Як говорити з дитиною про небезпеку вербування, можна прочитати на сайті dovidka.info у розділі небезпека вербування.

Дітям слід пояснювати: якщо їм через соцмережі невідомі пропонують гроші за виконання сумнівних завдань — потрібно одразу сказати батькам та повідомити про спробу вербування в СБУ через офіційний чатбот «Спали» ФСБшника» @spaly_fsb_bot у Telegram, на гарячу лінію за номером 0800 501 482 або в Національну поліцію за номером 102.