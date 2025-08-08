ТСН у соціальних мережах

Єдиній в Україні та одній з найстаріших в Європі горилі Тоні виповнився 51 рік (фото)

У Києві святкують 51-річчя горили Тоні — улюбленця відвідувачів КиївЗоо та одного з найстаріших у Європі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Горила Тоні

Горила Тоні / © Київський зоопарк

У п’ятницю, 8 серпня у Київському зоопарку відзначатимуть день народження єдиної в Україні горили. Самцю, на ім’я, Тоні виповнюється 51 рік — за людськими мірками це понад 90. Він належить до рівнинних горил і вважається одним із найстаріших представників свого виду в Європі.

Про це повідомила пресслужба Київського зоопарку.

Тоні народився у 1974 році в Нюрнберзькому зоопарку (Німеччина) та за життя змінив кілька зоопарків, зокрема в Ганновері й Заарбрюкені. У 1999 році за рішенням Європейської асоціації зоопарків та акваріумів його передали до КиївЗоо, де тоді мешкала самка горили Дора. Спроби об’єднати тварин в одну пару виявилися невдалими через постійні конфлікти, тому їх розмістили у різних вольєрах.

Горила Тоні / © Київський зоопарк

Горила Тоні / © Київський зоопарк

Горила Тоні / © Київський зоопарк

Горила Тоні / © Київський зоопарк

Горила Тоні / © Київський зоопарк

Горила Тоні / © Київський зоопарк

У 2019 році у Тоні з’явилися гострі проблеми зі шлунком, що вимагали термінового обстеження. До Києва прибули ветеринари з Німеччини, які разом із місцевими фахівцями провели комплексну діагностику, призначили індивідуальну дієту та програму фізичних вправ. Завдяки лікуванню стан горили значно покращився.

Сьогодні Тоні веде спокійний ритм життя, під наглядом зоологів і ветеринарів. Він любить прогулянки своєю зеленою територією, ігри з м’ячем, відпочинок у гамаку та перегляд журналів і телепередач.

На честь 51-річчя 8–10 серпня об 11:00 на літньому майданчику «Острів звірів» відбудеться іменинний пікнік із вітамінним сніданком для Тоні, який зможуть побачити всі відвідувачі.

Нагадаємо, у Київському зоопарку з’явилась незвична саванна кішка. Ця тварина була передана зоопарку волонтерами.

