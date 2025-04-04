"Єдиним джерелом війни є Росія": Сибіга виступив на Раді Україна — НАТО

Голова МЗС України Андрій Сибіга / © Associated Press

Реклама

У четвер, 3 квітня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ за участі глави МЗС України Андрія Сибіги. Це була перша зустріч у такому форматі, участь в якій взяв держсекретар США Марко Рубіо. Сибіга висловив вдячність союзникам за їхню підтримку України та збільшення обсягів військової допомоги протягом перших місяців 2025 року.

Про це повідомляє МЗС України.

Головні заяви Сибіги

Очільник закордонного відомства:

Реклама

наголосив, що Україна протягом березня зробила реальні кроки до миру;

відзначив лідерство США у мирних зусиллях та нагадав про безумовну згоду України на повне 30-денне припинення вогню;

зауважив, що з російського боку в відповідь на це пролунали лише додаткові вимоги та умови, що свідчить про те, що саме Росія є перешкодою для миру та єдиним джерелом війни.

поінформував присутніх про конкретні випадки порушення Росією домовленостей про припинення вогню щодо обʼєктів енергетики та підкреслив, що припинення вогню в Чорному морі має розповсюджуватися на портову інфраструктуру та не стосується військових кораблів РФ;

заявив, що Україна наполягає також на припиненні ударів по цивільній інфраструктурі та передала відповідну позицію американській стороні.

“Ми переконані, що час посилювати тиск на Росію. Економічний тиск завдяки санкціям. Військовий тиск завдяки наданню Україні додаткової військової допомоги та пакетів стримування. Тиск — це єдиний спосіб змусити Росію ставитися до миру серйозно”,

запевняє міністр.

Сибіга вчергове повторив принципові позиції України, які не можуть підлягати обговоренню в контексті мирних зусиль:

Україна ніколи не визнає російської окупації своїх територій; Не може бути жодних обмежень щодо української армії, обороноздатності чи військової допомоги партнерів; Жодна третя країна не може блокувати вибір Україною альянсів чи союзів.

“Майбутнє членство України в НАТО зафіксовано юридично як у Конституції України, так і в рішеннях низки самітів НАТО, включно з попереднім самітом у Вашингтоні”, — нагадав дипломат.

Він звернув увагу союзників на те, що Україна на сьогодні є силою, яка зміцнює безпеку всього євроатлантичного простору. Саме наші військові стримують агресивну Росію, яка є основною загрозою для Альянсу. Українська армія є найбільшою сухопутною армією континенту з унікальним досвідом, а наша держава витрачає 26% на оборону та здатна виробляти мільйони безпілотників на рік, серед інших досягнень українського високотехнологічного ВПК.

“Україна вже є та буде потужною військовою силою на сході Європи. Стратегічний вибір, який стоїть перед вами, полягає в тому, чи буде ця сила в НАТО чи поза НАТО”, — заявив Андрій Сибіга.

Міністр підкреслив, що український оборонно-промисловий комплекс є нині одним з найбільш динамічних у світі та закликав союзників продовжити збільшувати інвестиції в українське виробництво зброї.

Він також привітав обговорення надійних гарантій безпеки для України в рамках “Коаліції рішучих” за лідерства Великої Британії та Франції, підкреслив необхідність поширення майбутньої присутності союзників на суходіл, повітря та море.

Йшлося і про пріоритетні короткострокові потреби України — додаткові комплекси ППО та боєприпаси до них, снаряди, дрони та інше обладнання.

Позиція учасників

Більшість учасників Ради висловили підтримку мирних зусиль США та наголосили, що саме Україна робить кроки до миру, тоді як Росія зволікає. Союзники поділяють заклик до посилення тиску на Росію з метою примусу її до миру. Питання збільшення підтримки України та її обороноздатності також зустріло відгук у партнерів — низка держав-членів НАТО оголосили про підготовку нових з пакетів допомоги.

Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність союзникам НАТО за тверду та непохитну підтримку нашої держави у протистоянні російській агресії.

“Сьогодні ми відчуваємо, що ми не наодинці. Дякую вам та розраховую на подальші конкретні рішення”, — підсумував міністр.

Нагадаємо, Путін під прикриттям переговорів різко збільшив атаки на Україну.