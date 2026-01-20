ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
684
Час на прочитання
2 хв

Єдиний державний реєстр знову став відкритим: що це означає для українців

В Україні відновили доступ до Єдиного державного реєстру у форматі відкритих даних.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Єдиний державний реєстр знову став відкритим

Єдиний державний реєстр знову став відкритим / © Pexels

Мінцифри спільно з Міністерством юстиції повернули у публічний доступ Єдиний державний реєстр (ЄДР). Відтепер інформація про бізнес знову доступна на Порталі відкритих даних, але у спеціально відфільтрованому форматі задля безпеки.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Як зазначають у міністерстві, від початку повномасштабного вторгнення 2022 року доступ до реєстру було обмежено з міркувань національної безпеки. Зараз відомства знайшли компромісне рішення. Відтепер підприємці та громадськість знову мають доступ до публічної інформації.

Повідомляється, що відкриті дані є ключовим інструментом у боротьбі з корупцією, оскільки дозволяють журналістам та активістам ефективно контролювати дії влади. Крім того, ЄДР є критично важливим для IT-сектору. На основі цих даних українські розробники створюють сервіси та продукти, якими щодня користуються мільйони громадян.

«Відкриття реєстру — це сигнал, що ми працюємо за європейськими правилами навіть під час війни. Ми знайшли баланс: бізнес та громадяни отримують доступ до інформації, а дані про оборонні підприємства залишаються під захистом», — зазначили у Міністерстві цифрової трансформації.

Нагадаємо, в Україні фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки. Інакше вони можуть отримали штрафи, які залежать від групи платника на спрощеній системі, виду податкового навантаження і часу затримки.

Також від 1 січня 2026 року в Україні діють нові ставки для ФОПів, які працюють на першій та другій групах єдиного податку.

Дата публікації
Кількість переглядів
684
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie