Єдиний державний реєстр знову став відкритим: що це означає для українців

Єдиний державний реєстр знову став відкритим / © Pexels

Мінцифри спільно з Міністерством юстиції повернули у публічний доступ Єдиний державний реєстр (ЄДР). Відтепер інформація про бізнес знову доступна на Порталі відкритих даних, але у спеціально відфільтрованому форматі задля безпеки.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Як зазначають у міністерстві, від початку повномасштабного вторгнення 2022 року доступ до реєстру було обмежено з міркувань національної безпеки. Зараз відомства знайшли компромісне рішення. Відтепер підприємці та громадськість знову мають доступ до публічної інформації.

Повідомляється, що відкриті дані є ключовим інструментом у боротьбі з корупцією, оскільки дозволяють журналістам та активістам ефективно контролювати дії влади. Крім того, ЄДР є критично важливим для IT-сектору. На основі цих даних українські розробники створюють сервіси та продукти, якими щодня користуються мільйони громадян.

«Відкриття реєстру — це сигнал, що ми працюємо за європейськими правилами навіть під час війни. Ми знайшли баланс: бізнес та громадяни отримують доступ до інформації, а дані про оборонні підприємства залишаються під захистом», — зазначили у Міністерстві цифрової трансформації.

