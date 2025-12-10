Війна в Україні / © Associated Press

Дороги, які забезпечують логістику для українських військових у Мирнограді та слугують для виходу з міста, перебувають у «сірій зоні». Це створює критичні умови для гарнізону, який тримає оборону міста. Військові щодня стикаються зі зростаючим оперативним оточенням.

Про це повідомляють джерела «Української правди».

За даними двох співрозмовників УП та інформації мапи DeepState, ситуація навколо Мирнограда суттєво погіршилася після того, як російські війська нещодавно захопили частину села Рівне — одного з двох ключових населених пунктів, через які здійснювалася логістика.

Офіцер-морпіх, який наразі перебуває на цьому напрямку, описав ситуацію як вкрай складну. Також порівняв її з обставинами, які призвели до швидкого падіння Покровська.

«Замкнута „сіра зона“, яку сьогодні навколо Мирнограда зобразив DeepState, тримається вже фактично кілька тижнів. Останній раз ми міняли людей на техніці всередині листопада, потім на початку грудня пішки змогли вийти кілька людей — це все. У листопаді була ще одна спроба через Родинське, але всі три машини — наші та суміжників — були знищені. Тепер я розумію, чому так швидко впав Покровськ, бо в нас виходить те саме. Виникає момент критичного накопичення ворога і все — вони всюди, і зупинити це неможливо. Бо це перед цим виноситься логістика, дрони, відтягується арта», — заявив офіцер-морпіх.

Також у медіа зазначають, оскільки прямий шлях до Мирнограда через Покровськ більшою мірою захоплений, український гарнізон був змушений використовувати маршрути через невеликі села Рівне та Світле. Частина села Рівне вже перебуває під контролем противника. Міністерство оборони Росії вже оприлюднює відеоматеріали з цього населеного пункту.

Як повідомили джерела, умовний коридор виходу з Мирнограда тепер становить лише кілька кілометрів «сірої зони» між частково захопленим Рівним та захопленим селом Красний Лиман. Село Родинське, розташоване північніше, контролюється противником приблизно на 80%.

Ситуація у Мирнограді. Фото: DeepState. / © Deepstatemap

У виданні зазначили, що тепер пересування цим коридором є надзвичайно небезпечним щонайменше протягом останніх 3–4 тижнів. Українські бригади несуть втрати під час руху, оскільки «противник буквально скрізь». Хоча бригади ДШВ намагалися розчистити цей коридор, інформація про успіх цих дій наразі відсутня.

Також зазначається, що паралельно з перерізанням логістичних шляхів, росіяни збільшують свою присутність безпосередньо в Мирнограді. Через скорочення доступних засобів спостереження, військовим стає дедалі важче точно визначити чисельність противника. За словами військових, деякі райони Мирнограда наближаються до стану оточення.

За інформацією «Української правди», військовослужбовці намагаються вивести особовий склад через «сірий коридор» та зазнають втрат.

Нагадаємо, російські загарбники мають просування на ключовому напрямку фронту, в районі міст Покровськ та Мирноград.

Також раніше Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомляв, що українські війська контролюють 13 км² Покровська, а Мирноград не перебуває в оточенні.

Раніше ми писали, що ситуація у Мирнограді — критична. А будь-який відхід вже пов’язаний із серйозними ризиками. Деякі поранені перебувають у місті вже понад сто днів, не маючи змоги вибратися. Щоденно ворожі КАБи й ФАБи зносять цілі будинки до фундаменту.