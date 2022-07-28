Єгипет розірвав контракт з Україною щодо постачання 240 тисяч тон зерна - ЗМІ

Єгипет скасував контракти на 240 тис. тонн української пшениці.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією, яке отримало видання зі своїх джерел, Єгипет скасував контракти на загальну кількість 240 000 тонн української пшениці, які були заброньовані його державним покупцем на постачання в лютому та березні, але так і не були завантажені через вторгнення Росії в Україну.

Також читайте Хто гарантує безпеку екіпажам?: кораблі бояться заходити в українські порти за зерном

Минулого тижня Росія та Україна підписали угоду про відновлення чорноморського експорту зерна та добрив, заблокованих війною. Незрозуміло, чи були контракти GASC скасовані до того, як було узгоджено угоду про відновлення доставки.

Єгипет - найбільший у світі імпортер пшениці, значною мірою залежав від поставок чорноморської пшениці, які були перервані через вторгнення Росії 24 лютого. Відтоді він намагався диверсифікувати поставки пшениці, купивши понад мільйон тонн у липні через тендери та прямі закупівлі, щоб збільшити свої стратегічні запаси.

Чотири скасовані вантажі були куплені в грудні за цінами від 346 до 360 доларів за тонну, включаючи витрати на доставку, заявляли тоді трейдери. Після того, як війна прискорила зростання світових цін на зерно, у квітні GASC заплатила 494,25 долара США за тонну пшениці.

За словами трейдерів, п’ятий завантажений вантаж застряг в українському порту Чорноморськ, але очікується, що він відпливе, коли отримає зелене світло від офіційних осіб порту.

Нагадаємо, відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" у зв'язку з підписанням угоди про розблокування портів України для експорту зерна.

Читайте також: