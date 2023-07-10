"Єльцин казав Кравчуку, що Україна не втримає незалежність" – Ющенко

Віктор Ющенко розповів про давню розмову з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.
Колишній президент України Віктор Ющенко пригадав, як Борис Єльцин (президент Російської Федерації у 1991-1999 рр. - ред.) сказав, що Україна, після проголошення своєї незалежності 1991 року, не зможе її втримати.
Про це третій президент України розповів у ексклюзивному інтерв'ю ТСН.
"На початку нашого становлення останнього періоду 90-х років було дуже багато свідчень. От, наприклад, я від Леоніда Макаровича прийняв, бо це пряма мова, Єльцин дивувався і задавав запитання Леоніду Макаровичу: "ты на самом деле думаешь, что Украина удержит свою независимость?". І ти рано чи пізно підходиш до того, що у порядку дня політики України питанням номер один повинно стояти – безпекове питання", - наголосив експрезидент.
Віктор Ющенко також пригадав історичні аспекти нашої країни, та зауважив, що на карті України "виписано 24 війни з Росією, від 1917 по 1991 рік Україна шість разів проголошувала незалежність. П'ять разів ми програвали, причина була – одна зовнішня агресія".
Нагадаємо, Віктор Ющенко пригадав, як пропонував Путіну перепросити Україну за злочини Росії – реакція диктатора його шокувала.
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