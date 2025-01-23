Українських моряків звільнили з полону єменських хуситів: деталі від МЗС

Звільнені українські моряки прямують на зустріч з родинами. На них чекає реабілітація.

Міністерство закордонних справ (МЗС) та Головне управління розвідки (ГУР) здійснили спільну операцію зі звільнення з полону хуситів трьох українських моряків. Вже невдовзі вони повернуться додому.

Про це повідомляє МЗС.

За даними відомства, троє українських моряків були затримані під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader у листопаді 2023 року.

"Наразі ж звільнені з полону моряки перебувають в безпеці й під опікою українських дипломатів. Усі в доброму фізичному стані, мають всі необхідні документи й вже невдовзі повернуться додому", - уточнили у МЗС.

Нагадаємо, єменські бойовики-хусити звільнили моряків судна "Galaxy Leader", серед яких є українці. Судно вони захопили у Червоному морі в листопаді 2023 року.

Повстанці заявили, що звільнили моряків після посередництва Оману, який довгий час був посередником з хуситами. Оман не одразу підтвердив звільнення, хоча реактивний літак Королівських ВПС Оману здійснив рейс до Ємену в середу та злетів знову приблизно за годину після заяви хуситів.

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